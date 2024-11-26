المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدين الهجمات الإسرائيلية على لبنان

العالم - لبنان

جاء ذلك في بيان لتورك نقله المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عقده، الثلاثاء، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأكد تورك أن تصاعد العنف في لبنان يثير قلقا كبيرا، مشيرا إلى الخسائر البشرية والدمار المتزايد.

وقال: "خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أسفرت الهجمات الجوية الإسرائيلية عن مقتل العشرات، بينهم 8 أطفال و19 امرأة".

وأضاف: "أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن هجوما جويا إسرائيليا على مبنى مكون من 8 طوابق في بيروت في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة 67 آخرين".

ولفت إلى أن 6 أشخاص قتلوا في هجوم إسرائيلي على منزل مدير مستشفى في منطقة بعلبك في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأردف: "ما يقرب من نصف الهجمات على الفرق الصحية والمرافق في لبنان أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل، وهو أعلى معدل مقارنة بالنزاعات النشطة الأخرى حول العالم".

وشدد على ضرورة أن يلتزم الاحتلال بتوفير الحماية الكاملة للطواقم الطبية وتقليل الخسائر البشرية والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الصحية.