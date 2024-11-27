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وزير الخارجية الإيراني يلتقي الامين العام للأمم المتحدة

وزير الخارجية الإيراني يلتقي الامين العام للأمم المتحدة
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، الأمين العام للأمم المتحدة آنطونيو غوتيريش على هامش المنتدى العالمي العاشر لتحالف الحضارات في البرتغال.

العالم - إيران

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات الاوضاع في غزة ولبنان.

وفي هذا اللقاء اشار وزير الخارجية، الى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دفع قضية الحوار بين الحضارات والثقافات، وأكد على ضرورة الحوار والتعامل لحل المشاكل الدولية.

كما تطرق عراقجي إلى الوضع الإنساني المتردي في غزة ولبنان، وأطلع الأمين العام للأمم المتحدة على آخر اتصالاته ومشاوراته مع دول المنطقة لوقف الإبادة الجماعية واعتداءات الكيان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

بدوره عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء الوضع الحالي في المنطقة، واعرب عن أمله في وقف إطلاق النار في لبنان وغزة قريبا، بفضل الجهود المبذولة.

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