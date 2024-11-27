بوريل: وقف إطلاق النار في لبنان ارتياح للوضع المدمر في الشرق الأوسط

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جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة إكس، أثنى فيه على فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لوساطتهما.

وأضاف: "من المهم أن يستمر وقف إطلاق النار لضمان سلامة المواطنين اللبنانيين والإسرائيليين وعودة النازحين".

ودعا بوريل القادة اللبنانيين إلى تحمل مسؤوليتهم السياسية من خلال انتخاب رئيس، مبينًا أن للبنانيين حق السيادة الكاملة على شؤون البلاد دون تدخل خارجي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حكومتي لبنان إسرائيل وافقتا على مقترح لوقف إطلاق النار في البلاد سيدخل حيز التنفيذ من الساعة الرابعة فجر الأربعاء.

وأضاف: "القوات العسكرية والأمنية اللبنانية ستنتشر وتتولى السيطرة على جنوب لبنان خلال 60 يوما وإسرائيل ستسحب قواتها من المنطقة تدريجيا".