قناة العالم
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وكيان الاحتلال الاسرائيلي يدخل حيز التنفيذ
عاجل
النازحون اللبنانيون يبدأون العودة لبلداتهم بالجنوب والبقاع بعد سريان الاتفاق
عاجل
وسائل إعلام: اطلاق أعيرة نارية في لبنان ابتهاجا بدخول وقف النار حيز التنفيذ
عاجل
متحدث جيش الاحتلال: مع بدء سريان الاتفاق يبقى الجيش بمواقعه جنوب لبنان
عاجل
وسائل إعلام:اطلاق أعيرة نارية في لبنان ابتهاجا بدخول وقف النار حيز التنفيذ
عاجل
جيش الاحتلال يدعو سكان جنوب لبنان الى عدم التحرك صوب القرى المخلاة
عاجل
النازحون اللبنانيون يبدأون العودة لقراهم وبلداتهم بالجنوب بعد سريان الاتفاق
عاجل
النازحون اللبنانيون يبدأون بالعودة الى بلداتهم في الجنوب بعد سريان الاتفاق
عاجل
النازحون اللبنانيون يبدأون بالعودة الى قراهم وبلداتهم في الجنوب
عاجل
بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وكيان الاحتلال الاسرائيلي