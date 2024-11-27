ما قاله نتنياهو عقب التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

العالم _ لبنان

بمشاركة وضوء أخضر امريكي بدأ العدوان على لبنان، وبعد فشل ميداني للإسرائيلي، جاء القرار الامريكي بوقف اطلاق النار.

الرئيس الأمريكي جو بايدن اعلن أن لبنان والكيان الإسرائيلي وافقا على وقف لإطلاق النار في توقيت محدد. مؤكدا انه "سيتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ولن يكون هناك انتشار للقوات الأمريكية في جنوب لبنان."

وقال بايدن في تصريح له: "سنقدم الدعم لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان بالتعاون مع فرنسا"، خلال الأيام المقبلة و"سنعمل مع تركيا وقطر ودول أخرى من أجل وقف إطلاق النار في غزة."

بدوره رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتفاق وقف إطلاق النار مشددا على ضرورة انتخاب رئيس للبنان دون تاخير.

وقال ماكرون إن "اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في لبنان ينبغي أن 'يفتح الطريق' أمام اتفاق مماثل 'طال انتظاره' في قطاع غزة."

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن تصديق المجلس الوزاري الأمني المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. وأوضح عقب انتهاء اجتماع للمجلس أن أسباب وقف إطلاق النار هي التركيز على تهديد إيران.

غير ان المعارضة الاسرائيلية قالت إن في عهد نتنياهو حدثت الكارثة الأكبر في تاريخ "إسرائيل".

وأوضح رئيس المعارضة يائير لابيد ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي انجرت إلى وقف إطلاق النار وأن مستعمرات الشمال مدمرة وحياة المستوطنين انهارت وجيش الاحتلال منهك.

وخاطب زعيم حزب يسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان نتنياهو بالقول إن نتنياهو قال ان الحرب تستمر حتى النصر المطلق لكن لم يحدد من الذي سينتصر.

وعبر رؤساء مستوطنات الشمال الاسرائيلي على اتفاق وقف النار انهم هم من رفعوا الراية البيضاء وليس حزب الله.

لبنانيا يعقد مجلس الوزراء اللبناني لمواكبة التطورات القائمة حول إتفاق وقف إطلاقِ النار مع كيانِ الاحتلال الاسرائيلي. وطالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العدو الاسرائيلي بالالتزام بالقرار الدولي 1701 كاملاً. ودعا خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.

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