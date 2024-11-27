ضربات مؤلمة تلقاها الاحتلال من حزب الله

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الخسائر العسكرية:

استهدف حزب الله قواعد عسكرية رئيسية في شمال الكيان ومنها:

قاعدة رامت دافيد الجوية وهي واحدة من أكبر القواعد الجوية في الكيان، تعرضت للهجوم بصواريخ دقيقة، مما أسفر عن تدمير طائرات حربية وأضرار في معدات عسكرية.

قاعدة زخرون يعقوب تعرضت لصواريخ موجهة، مما أدى إلى تدمير عدد من المركبات العسكرية.

قاعدة "تل هاشومير": وهي قاعدة تدريبية ومركز عمليات، تعرضت لهجوم صاروخي أدى إلى تعطيل العمليات العسكرية في المنطقة.

أما عن استهداف حزب الله للمقرات الحساسة:

مقر "الموساد في قلب مايسمى تل أبيب تعرض لهجوم بصواريخ دقيقة، مما ألحق أضرارا جسيمة في الموقع.

مقرات وحدة "جولاني" العسكرية: تعرضت لعدة ضربات صاروخية، مما أسفر عن إصابات في صفوف الجنود وتدمير آليات عسكرية.

حزب الله أمطر أيضا المدن المحتلة بصواريخه ومسيّراته:

تعرضت المدن الشمالية مثل نهاريا و حيفا لعدة ضربات، مما أسفر عن مقتل العشرات وتدمير العديد من بنى تحتية.

كذلك تل أبيب وعكا أيضا تعرضتا لهجمات بالصواريخ.

أما على صعيد الخسائر الاقتصادية:

فالهجمات على القواعد العسكرية والمرافق الحيوية تسببت في أضرار للاقتصاد الإسرائيلي، خصوصا في قطاع الصناعة والسياحة بالإضافة إلى تدمير محطات الطاقة.