ضربات مؤلمة تلقاها الاحتلال من حزب الله

العالم - مراسلون
الخسائر العسكرية:
استهدف حزب الله قواعد عسكرية رئيسية في شمال الكيان ومنها:
- قاعدة رامت دافيد الجوية وهي واحدة من أكبر القواعد الجوية في الكيان، تعرضت للهجوم بصواريخ دقيقة، مما أسفر عن تدمير طائرات حربية وأضرار في معدات عسكرية.
- قاعدة زخرون يعقوب تعرضت لصواريخ موجهة، مما أدى إلى تدمير عدد من المركبات العسكرية.
- قاعدة "تل هاشومير": وهي قاعدة تدريبية ومركز عمليات، تعرضت لهجوم صاروخي أدى إلى تعطيل العمليات العسكرية في المنطقة.
أما عن استهداف حزب الله للمقرات الحساسة:
- مقر "الموساد في قلب مايسمى تل أبيب تعرض لهجوم بصواريخ دقيقة، مما ألحق أضرارا جسيمة في الموقع.
- مقرات وحدة "جولاني" العسكرية: تعرضت لعدة ضربات صاروخية، مما أسفر عن إصابات في صفوف الجنود وتدمير آليات عسكرية.
حزب الله أمطر أيضا المدن المحتلة بصواريخه ومسيّراته:
- تعرضت المدن الشمالية مثل نهاريا و حيفا لعدة ضربات، مما أسفر عن مقتل العشرات وتدمير العديد من بنى تحتية.
- كذلك تل أبيب وعكا أيضا تعرضتا لهجمات بالصواريخ.
أما على صعيد الخسائر الاقتصادية:
فالهجمات على القواعد العسكرية والمرافق الحيوية تسببت في أضرار للاقتصاد الإسرائيلي، خصوصا في قطاع الصناعة والسياحة بالإضافة إلى تدمير محطات الطاقة.