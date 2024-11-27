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العالم توثق..

عودة منتصرة للنازحين اللبنانيين بعد إعلان وقف إطلاق النار

الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

بدأ النازحون اللبنانيون، العودة الی منازلهم في الجنوب والبقاع (شرقا) فضلا عن الضاحية الجنوبية لبيروت، بسياراتهم منذ ساعات الصباح الأولى فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

العالم _ لبنان

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية حسين عز الدين، من مدخل صور الجنوبي، بتوجه السيارات التي تقل المواطنين اللبنانيين الذين اخلوا منازلهم عنوة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى أراضيهم ومنازلهم في قرى قضاء صور، وأشار إلى أن حركة السير لم تتوقف منذ ساعتين، مما ينذر بمشهد ازدحام أكبر مع عودة الناس الذين يعبرون عن فرحتهم برفع شعارات النصر وأعلام المقاومة وتوزيع الحلوى.

وقال مراسل قناة العالم إن هذا المشهد يعكس قيمة الأرض لدى هؤلاء الناس، حيث إنهم مستعدون لتقديم أكبر التضحيات من أجل عدم التخلي عن أي شبر منها.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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