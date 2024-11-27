الإعلام العبري لنتنياهو: كذبت بشأن النصر وهربت مهزوما+فيديو

العالم _ الاحتلال

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية فارس الصرفندي، من رام الله، أن تصريح رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول التوجه نحو التهدئة مع لبنان بهدف إعادة ترميم صفوف جيش الاحتلال يعد اعترافًا واضحًا بأزمة يعاني منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قدرته على الردع والاستمرار بهذه الحرب.

ونقل مراسل العالم عن المحلل الإسرائيلي البارز بن كاسبيت قوله في صحيفة "معاريف" العبرية اليوم: "نحن مهزومون، كان يجب على نتنياهو أن يعترف بذلك أمام الشارع الإسرائيلي بدلاً من الادعاء بالنصر". وأوضح الصرفندي أن بن كاسبيت، الذي يُعتبر من أبرز الكتاب الذين يقرأ لهم الإسرائيليون، وجه انتقادات لاذعة لنتنياهو، مؤكدًا أنه "كذب علينا طوال الفترة الماضية وغادر الساحة مهزومًا دون تحقيق أي انتصار".

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