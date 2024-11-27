قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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زياد النخالة لنعيم قاسم: سنبقى وأياكم صفا واحدا ومقاومة واحدة حتى النصر
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زياد النخالة لنعيم قاسم: تسجلون هذا الصمود وما زلتم ترفعون راية المقاومة
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مصادر لبنانية: الاحتلال يرهب العائدين للمناطق الحدودية بالقذائف والمسيرات
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مدفعية الاحتلال تطلق 5 قذائف قرب بوابة فاطمة لترهيب من يريد دخول البلدة
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4 شهداء و10 مصابين بقصف الاحتلال لحي الشجاعية في مدينة غزة
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مدفعية الاحتلال تقصف غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
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10 شهداء واصابات بقصف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بمدينة غزة
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البرلماني الايراني اسماعيل كوثري: الكيان الصهيوني هزم في لبنان شر هزيمة
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سرايا القدس - كتيبة طوباس: مقاتلونا في الفارعة فجروا جرافة بعبوة ناسفة
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ناطق أنصار الله اليمنية:الصراع مع العدو الصهيوني حتمي والحروب معه جولات