فرانس برس:حماس مستعدة لوقف إطلاق النار على غرار لبنان

العالم- فلسطين

وبحسب فرانس برس لم يشر المصدر إلى شروط وقف إطلاق النار.

ويوم امس، غادر وفد مصري إلى فلسطين المحتلة لمحاولة التوسط في صفقة تبادل اسرى التي ستؤدي أيضًا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبدأ عند الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء بتوقيت بيروت (الثانية بتوقيت غرينتش) سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والكيان الإسرائيلي.

وأوضح القيادي الذي طلب عدم كشف اسمه أن اتفاق الهدنة في لبنان يعد انتصارًا وإنجازًا كبيرًا للمقاومة.



وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي تعليق مساعيها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بعدما فشلت المحادثات التي قادتها الولايات المتحدة ومصر وقطر في التوصل إلى اتفاق ملموس.

وعلى الرغم من قبول حماس لاقتراح لوقف النار كان قد عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو الماضي، إلا أن المفاوضات فشلت بسبب رفض كيان الاحتلال الانسحاب من القطاع، ما أعاق التوصل إلى اتفاق شامل.