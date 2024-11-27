النخالة يخاطب الشيخ نعيم قاسم: أبارك صمودكم وصمود الشعب اللبناني العزيز

العالم-فلسطين

وقال القائد النخالة في تصريح له مخاطباً الأمين العام لحزب الله، الشيخ "قاسم": "من فلسطين إلى لبنان ومن غزة الباسلة ورجالها ومقاوميها إلى الضاحية المقاتلة وأهلها، ومن مقاتلي فلسطين ومقاوميها البواسل إلى مقاتلي المقاومة الإسلامية في لبنان، لكم المجد وأنتم تسجلون هذا الصمود وهذا العنفوان ومازلتم ترفعون راية المقاومة عاليا بشموخ وكبرياء رغم الجراح ورغم تكالب الأعداء وعلى رأسهم أمريكا وحلفائها".

وأضاف: "لقد قاتلتم وصمدتم وناصرتم إخوانكم في فلسطين وقدمتم الدماء الغالية والطاهرة في حين لم يستطع غيركم تقديم شربة ماء للعطشى والجوعى من شعب فلسطين".

وتابع القائد النخالة: "أبارك صمودكم وصمود الشعب اللبناني العزيز وأبارك بشهدائكم الذين ارتقوا دفاعا عن الدين وعن الكرامة وعن الوطن وأبارك بمقاتليكم الشجعان البواسل في كل مكان في لبنان وخاصة المجاهدين على جبهة الجنوب والذين مازالوا في مواقعهم صامدين و أيديهم على الزناد".

وأردف قائلاً: إن شاء الله سنبقى وإياكم صفا واحد ومقاومة واحدة حتى النصر بعون الله"، مضيفاً: "أكرر الكلمات الخالدة لسيد شهداء طريق القدس سماحة السيد حسن نصرالله نحن لانهزم نحن ننتصر أو ننتصر".

نص التصريح:

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

(ولاتهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين)

سماحة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من فلسطين إلى لبنان ومن غزة الباسلة ورجالها ومقاوميها إلى الضاحية المقاتلة وأهلها، ومن مقاتلي فلسطين ومقاوميها البواسل إلى مقاتلي المقاومة الإسلامية في لبنان، لكم المجد وأنتم تسجلون هذا الصمود وهذا العنفوان ومازلتم ترفعون راية المقاومة عاليا بشموخ وكبرياء رغم الجراح ورغم تكالب الأعداء وعلى رأسهم أمريكا وحلفائها لقد قاتلتم وصمدتم وناصرتم إخوانكم في فلسطين وقدمتم الدماء الغالية والطاهرة في حين لم يستطع غيركم تقديم شربة ماء للعطشى والجوعى من شعب فلسطين. أبارك صمودكم وصمود الشعب اللبناني العزيز وأبارك بشهدائكم الذين ارتقوا دفاعا عن الدين وعن الكرامة وعن الوطن وأبارك بمقاتليكم الشجعان البواسل في كل مكان في لبنان وخاصة المجاهدين على جبهة الجنوب والذين مازالوا في مواقعهم صامدين و أيديهم على الزناد وإن شاء الله سنبقى وإياكم صفا واحد ومقاومة واحدة حتى النصر بعون الله وأكرر الكلمات الخالدة لسيد شهداء طريق القدس سماحة السيد حسن نصرالله نحن لانهزم نحن ننتصر أو ننتصر.