نتنياهو يعلن وقف إطلاق النار وسط انتقادات واسعة من المعارضين

العالم _ مراسلون

بعد اجتماع للكبينيت الأمني الوزاري المصغر الاسرائيلي والذي استمر لأكثر من 3 ساعات خرج رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو معلنا المصادقة على وقف إطلاق النار مع لبنان وسط اتتقادات واسعة من قبل أعضاء معسكر المعارضة الذين حملوا نتنياهو الفشل الأمني بتلك الحرب وعدم تحقيق أي انجاز سياسي ولم تختلف مواقف بعض أعضاء الائتلاف الحاكم عن المعارضة فقط وصف وزير الامن الداخلي إيتمار بن غفير هذا الاتفاق بالاستسلام وبالخطأ الاستراتيجي.

وقال المختص في الشأن الإسرائيلي، اياد الزعيم، في حديث لقناة العالم الإخبارية: "إن الاتفاقات التي أبرمها نتنياهو مع الأمريكيين، وليس مع اللبنانيين، تهدف إلى إظهار صورة المنتصر وإمكانية التدخل في لبنان في أي وقت. ومع ذلك، هناك ضغوط كبيرة تواجه المجتمع الإسرائيلي والسياسيين في كيان الاحتلال، حيث يتكبد الاحتلال خسائر اقتصادية جسيمة تصل إلى ملايين الدولارات يوميًا، مما يجعله مضطرًا للقبول باتفاق وقف إطلاق النار."

وفور إعلان وقف اطلاق النار مع لبنان، أظهرت القناة الـ13 العبرية أستطلاعا للرأي يفيد بأن 66 بالمئة من الإسرائيلين يعتقدون بأن كيانهم خسر الحرب أمام حزب الله.

وقال المحلل السياسي، فضل طهبوب، لقناة العالم إن "المجتمع الإسرائيلي وجيش الاحتلال يعانيان من الإرهاق، حيث يوجد مليوني مستوطن في الملاجئ، وهو وضع غير عادي في أي مجتمع. كما أن جيش الاحتلال قد استنزف بسبب خسائره."

وعبر روؤساء المجالس لمستوطنات الشمال، رغم أجتماع نتنياهو معهم، عن رفضهم الاتفاق والعودة لمستوطناتهم في ظل عدم تحقيق أهداف الحرب مع حزب الله وفق تعبيرهم.

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