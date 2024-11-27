الاحتلال يحذر النازحين اللبنانيين من العودة مع بدء سريان الهدنة

العالم _ لبنان

ما إن بدأ سريان وقف إطلاق النار، حتى بدأت سيارات النازحين بالتوجه إلى قرى وبلدات جنوب لبنان، وذلك رغم تحذير جيش الاحتلال الإسرائيلي النازحين من العودة إلى مناطقهم.

وأفادت مصادر خبرية بأن مئات السيارات تتوجه نحو الجنوب اللبناني بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وتل أبيب حيز التنفيذ.

وبدأت صفوف من السيارات التي تقتل نازحين اضطروا لمغادرة جنوب لبنان بسبب الغاراتِ الإسرائيلية خلال الأشهر القليلة الماضية في التوجه جنوبا ولا سيما إلى صيدا في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

ويحمل العائدون أعلام حزب الله وصور الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصرالله.

الحكومة اللبنانية أعطت الأوامر للاستنفار من أجل تيسير عودة السكان إلى مناطقهم والعمل على صيانة وتأهيل كل ما قام بتدميره الاحتلال، كما تقوم الأجهزة المعنية بمسح الأضرار في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه، فجر اليوم، إثر بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بينه وبين حزب الله، تحذيرا إلى النازحين من جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم أو الاقتراب من مواقعه في هذه المنطقة.

ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه في منصة إكس إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان، قائلا إنه مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وبناءً على بنوده يبقى جيش الاحتلال الإسرائيلي منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان، محذرا السكان من التوجه نحو القرى التي طالب جيش الاحتلال بإخلائها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيظل منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان طبقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.