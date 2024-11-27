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المقاومة تنتصر .. وقف العدوان على لبنان

الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

دخل وقف اطلاق النار بين لبنان والكيان الاسرائيلي حيز التنفيذ بعد (66) يوماً على عدوان اسرائيلي، بدأ يوم الاثنين في 23 أيلول الماضي.

العالم - باختصار

  • دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وكيان الاحتلال فجر الاربعاء حيز التنفيذ.
  • بموجب الاتفاق يوقف الاحتلال أي عمليات عسكرية ضد الاراضي اللبنانية.
  • تاتي موافقة نتنياهو على نهاية العدوان بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها جيش الاحتلال في لبنان.
  • محمود القماطي: حزب الله خاض المفاوضات من موقف قوة بعد استعصاء لبنان على جيش الاحتلال.
  • حققت المقاومة الاسلامية في لبنان انتصارا نوعيا وعسكريا بعد عجز جيش الاحتلال مواجهتها.
  • ما زال المستوطنون يعيشون حالة من الرعب من صواريخ ومسيرات المقاومة الاسلامية.
  • مع سريان وقف اطلاق النار بدأ عدد كبير من اللبنانيين يعودون بالسيارات الى مناطقهم بالجنوب.
  • حمل العائدون اعلام حزب الله وصور الامين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله.
  • رؤساء مجالس المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة رفضوا العودة للمستوطنات.
  • المعارضة الاسرائيلية بزعامة "يائير لبيد" عارضت وقف العدوان واصفة اياه بالاستسلام لحزب الله.
  • بن غفير وقف اطلاق النار مع لبنان خطأ تاريخي ولا يلبي هدف اعادة المستوطنين لبيوتهم.
  • القناه الـ 13 العبرية اكثر من 66 بالمئة لا يعتقدون ان اسرائيل انتصرت في الحرب على لبنان.
  • تصدت المقاومة الاسلامية على مدى 66 يوما لجيش الاحتلال الاسرائيلي.
  • كبدت المقاومة قوات الاحتلال اكثر من 100 قتيل كما دمرت عشرات الدبابات والآليات.
  • ودكت المقاومة قواعد الاحتلال في تل ابيب وحيفا وفي معظم مدن الشمال.

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