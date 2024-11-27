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شهيدان واصابات بقصف الاحتلال مجموعة مدنيين في القرارة شمالي خانيونس
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قماطي: سنعيد اعمار الضاحية وكل ما تهدم في لبنان وايواء العائلات المنكوبة
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رئيس البرلمان الايراني: قرارنا هو تنفيذ عملية الوعد الصادق 3 في موعدها
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صنعاء:نبارك للشعب اللبناني والمقاومة اتفاق وقف العدوان وبدء عودة النازحين
شاهد بالفيديو..
المقاومة تنتصر .. وقف العدوان على لبنان
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الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش
دخل وقف اطلاق النار بين لبنان والكيان الاسرائيلي حيز التنفيذ بعد (66) يوماً على عدوان اسرائيلي، بدأ يوم الاثنين في 23 أيلول الماضي.
العالم
-
باختصار
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وكيان الاحتلال فجر الاربعاء حيز التنفيذ.
بموجب الاتفاق يوقف الاحتلال أي عمليات عسكرية ضد الاراضي اللبنانية.
تاتي موافقة نتنياهو على نهاية العدوان بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها جيش الاحتلال في لبنان.
محمود القماطي: حزب الله خاض المفاوضات من موقف قوة بعد استعصاء لبنان على جيش الاحتلال.
حققت المقاومة الاسلامية في لبنان انتصارا نوعيا وعسكريا بعد عجز جيش الاحتلال مواجهتها.
ما زال المستوطنون يعيشون حالة من الرعب من صواريخ ومسيرات المقاومة الاسلامية.
مع سريان وقف اطلاق النار بدأ عدد كبير من اللبنانيين يعودون بالسيارات الى مناطقهم بالجنوب.
حمل العائدون اعلام حزب الله وصور الامين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله.
رؤساء مجالس المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة رفضوا العودة للمستوطنات.
المعارضة الاسرائيلية بزعامة "يائير لبيد" عارضت وقف العدوان واصفة اياه بالاستسلام لحزب الله.
بن غفير وقف اطلاق النار مع لبنان خطأ تاريخي ولا يلبي هدف اعادة المستوطنين لبيوتهم.
القناه الـ 13 العبرية اكثر من 66 بالمئة لا يعتقدون ان اسرائيل انتصرت في الحرب على لبنان.
تصدت المقاومة الاسلامية على مدى 66 يوما لجيش الاحتلال الاسرائيلي.
كبدت المقاومة قوات الاحتلال اكثر من 100 قتيل كما دمرت عشرات الدبابات والآليات.
ودكت المقاومة قواعد الاحتلال في تل ابيب وحيفا وفي معظم مدن الشمال.
تصنيف :
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خاص بالعالم- مراسلون
العالم العربي
لبنان
فيديو
الاحتلال
كلمات دليلية :
حزب الله
الكيان الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الاراضي اللبنانية
وقف العدوان على لبنان
اتفاق وقف إطلاق
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