قاليباف يعلق على قرار وقف العدوان على لبنان

العالم - إيران

وقال قاليباف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، يسعدنا اليوم أن نشهد وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف، نرحب بهذا وقف إطلاق النار وبأن الشعب العزيز في لبنان يمكنه الليلة أن يعيش في هدوء بعيداً عن ظلم وقصف الكيان الصهيوني المجرم.

وتابع: نشكر الله وبإسمنا نشكر مقاتلي حزب الله الذين قاوموا بشجاعة ودراية ولم يسمحوا للعدو بالاستيلاء على قطعة من أرضهم.

ورد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، على سؤال مراسل شبكة فلسطين اليوم حول تقييمه لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتصريحات مسؤولي الكيان الصهيوني بأنهم سيصبون تركيزهم على البرنامج النووي الإيراني بعد وقف إطلاق النار في لبنان. قائلا إننا نرحب باتفاق وقف إطلاق النار. اليوم يسود الهدوء في لبنان، ونأمل أن يسود هذا الهدوء في غزة أيضاً. أما مزاعم نتنياهو الإجرامي بأنه سيركز على إيران بعد وقف إطلاق النار، فهي مجرد أوهام لا أساس لها.

وأضاف: عندما بدأت حرب لبنان واستُشهد السيد نصرالله وارتُكبت الجرائم، كان الاعتقاد السائد أن حزب الله قد ضعف. لكنني خلال زيارتي إلى بيروت، وسط الدمار والنيران، رأيت شعب هذه المدينة مفعماً بالصبر والشجاعة والابتكار، رغم أن رجالهم كانوا في ميادين القتال، حزب الله كان حياً وقوياً، وقد أخبرت الجميع في جنيف أن حزب الله أقوى من أي وقت مضى.

وأشار قاليباف إلى أن نتنياهو يعرف جيداً أنه حتى مع 7 جيوش لم يستطع احتلال جنوب لبنان. لذا عليه أن يتوقف عن إطلاق التهديدات الفارغة، فقد هُزم، وأمس كانت تل أبيب تتعرض للهجمات.

كما أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن إيران سترد على اعتداءات الكيان الصهيوني، قائلاً: هذه هي قوة الإسلام، وعملية الوعد الصادق 3 جزء من خططنا، وسيتم تنفيذها بالتأكيد. توقيت العملية هو جزء من الخطة وستتم في الوقت المناسب.