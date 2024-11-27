صنعاء تعلق على انتصار المقاومة اللبنانية

العالم-اليمن

وأوضح سياسي أنصار الله في بيان له اليوم الأربعاء، أن حزب الله استطاع انتزاع هذا المكتسب بفضل الصمود والتضحيات الكبيرة والدماء الزكية التي ارتقت على طريق القدس.

وأشار البيان إلى أن حزب الله، بقيادة مجاهدين وحاضنة شعبية، قدم أروع صور الفداء لفلسطين وشعبها، تجسيدًا للموقف المبدئي والإيمان الصادق بالقضية العادلة.

وأضاف البيان أن حزب الله التحم مع المقاومة الفلسطينية منذ الأيام الأولى لمعركة "طوفان الأقصى"، التي غيرت معادلة الصراع مع الكيان الصهيوني.

كما حيا صمود الشعب اللبناني إلى جانب مقاومته الباسلة، مؤكدًا على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان الصهيوني.

وقد أعرب المكتب السياسي لأنصار الله عن دعمه الكامل للمقاومة اللبنانية والفلسطينية، مشددًا على ضرورة استمرار النضال حتى تحقيق الحقوق المشروعة للشعبين.

هذا و حيا رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام صمود حزب الله والشعب اللبناني العزيز في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وقال عبد السلام في تدوينة له على حسابة في منصة (اكس) بفضل هذا الصمود وتلاحم الشعب والجيش والمقاومة تمكن لبنان من اجتراح نصر جديد بصد هذا العدوان وإفشال أهدافه الخبيثة.



واشار الى ان المقاومة الإسلامية في لبنان ما زادت بتضحياتها الكبيرة إلا تجذرا وقوةً وصلابة، وقد تألقت بعملياتها الجهادية التي تصاعدت كما ونوعا حتى فرضت على العدو الصهيوني وراعيه الأمريكي الذهاب نحو اتفاق وقف إطلاق النار، وبما يحفظ أمن وسيادة واستقلال لبنان.



واضاف " نثق في خيارات المقاومة الإسلامية في لبنان، ونعتقد أن قيادتها الحكيمة قد تمكنت من استعادة زمام المبادرة في وقت قياسي رغم الجراح الكبيرة التي أصابت جسمَ المقاومة خصوصا بعد اغتيال الأمين العام رفيع الشأن شهيد الإسلام والمسلمين السيد حسن نصرالله، وأن العدو الإسرائيلي ما كان له أن يرضخ ويقبل بوقف إطلاق النار لولا اصطدامه بمقاومة صلبة لم تنكسر أمام جرائم الاغتيال الغادرة، وأنها مقاومةٌ نهضت أشد شراسة وهي قادرة على خوض حرب استنزاف طويلة المدى وهو ما لا قدرة لكيان ضعيف هش أن يتحملها، وأنه في ضعفه وهشاشته أوهن من بيت العنكبوت حسب وصف الشهيد القائد السيد نصرالله.



مؤكدا إن شهداء حزب الله هم شهداءٌ قضوا على طريق القدس، وقد أبلى حزب الله بلاء حسنا على هذا الطريق الشاق، وبقي متحملا جبهته الإسنادية لغزة وفلسطين رغم التخاذل العربي والإسلامي المشين والمعيب إلا ما ندر.

لافتا الى إن الصراع مع العدو الصهيوني صراع حتمي، والحروب معه هي جولاتٌ في صراع سينتهي حتما بزواله إن شاء الله.