الجهاد الإسلامي تزف 4 من كوادرها بعدوان صهيوني

العالم - فلسطين

وسقط عدد كبير من الضحايا بين شهداء وجرحى، مساء امس الثلاثاء، إثر مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين بمدينة صور جنوبي لبنان،

وأتت الغارة الإسرائيلية قبيل ساعات من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي بوساطة أميركية.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، يوم أمس، أن الاحتلال ارتكب مجزرة في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين عبر شن 3 غارات جوية على المخيم شنتها طائرات مسيرة وحربية.

وأوضحت الوكالة أن الغارات استهدفت مكتبة تقع في ساحة المخيم، كانت تعج بالأهالي وقت استهدافها.