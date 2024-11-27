شاهد كاميرا ’العالم’ توثق عودة أهالي البقاع الى منازلهم

العالم - خاص العالم

اليوم يوم النصر، اليوم فرحة اللبنانيين لا توصف، وكما نشاهد بالفيديو عودة النازحين الى قراهم في منطقة البقاع، بعد نزوحهم نتيجة العدوان الصهيوني الى مناطق متفرقة داخل لبنان.

وقال أحد الاهالي لقناة "العالم"، "هذا النصر مستحق لانه في وجه إحدى اعتى القوى الطغيانية والاستكبارية في العالم، اسرائيل المستندة الى الامبراطورية الامريكية التي تزرع مستعمراتها وقواعدها العسكرية في اربع رياح الارض لتمارس العدوان وتمارس الطغيان ضد هذه الشعوب، نعم انه نصر مستحق مئة في المئة لان صمود شعبنا لان الملاحم الاسطورية التي سطرها ابطال المقاومة في جنوب لبنان على قرى الحافة ضد العدو الصهيوني رغم الغارات المكثفة ليل نهار استطاعوا ان يصمدوا وان يمنعوا هذا العدو من تحقيق اهدافه، لم يستطيع هذا العدو ان يضع نقطة واحدة ويثبتها في ارضنا لانها ارض الشرفاء الارض التي تحوي اصحاب الكرامة والسيادة الحقيقية ولم يقر له قرار وبذلك هذا نصر نبارك فيه لصمود شعبنا لاهلنا لتضحياتهم ولكل ما قدموه في سبيل هذا الوطن في سبيل لبنان".

الجيش الاسرائيلي ليلة امس وقبل ساعات قليلة من سريان الهدنة في كامل الاراضي اللبنانية، نفذ 60 غارة استهدفت كافة المناطق في البقاع اللبناني من بعلبك الى الهرمل الى جبال السلسلة الشرقية، كزحلة و سحمر ومنطقة المصنع.

ايضا تعرضت اكثر من تسع معابر حدودية على طول الشريط الحدودي بين لبنان والاراضي السورية الى قصف، ولأول مرة يتعرض معبر الدبوسية شمال لبنان وتحديدا في منطقة طرابلس للقصف.

وكما تظهر الصورة ورغم كل الآلآم فرحة الناس لا توصف برجوعهم الى بيوتهم سالمين غانمين منتصرين.