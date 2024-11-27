قناة العالم
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
كتائب المجاهدين: استهدفنا تجمعات لجنود واليات الاحتلال في بيت لاهيا
عاجل
اليونيفيل: نحث كافة الاطراف على تنفيذ القرار 1701 وسنتعاون لانجاح الاتفاق
عاجل
متحدث الاتحاد الاوروبي: قرارات الجنائية الدولية ملزمة ويجب تطبيقها
عاجل
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مجموعة فلسطينيين جنوب خانيونس
عاجل
الخارجية العمانية: نرحب بالاتفاق في لبنان ونؤكد على وقف الحرب الغاشمة بغزة
عاجل
الجهاد الاسلامي:نؤكد على وحدة الدماء وصلابة الارادة التي تجمع قوى المقاومة
عاجل
الجهاد الاسلامي:الاتفاق أحبط مسعى ايجاد شرق اوسط حسب اوهام الاحتلال
عاجل
الجهاد الاسلامي:اتفاق وقف اطلاق النار انجاز مهم يكسر مسار عنجهية الاحتلال
عاجل
الجهاد الاسلامي:نثمن البطولات التي قدمتها المقاومة بلبنان اسنادا لفلسطين
عاجل
بقائي: ايران لن تألو جهدا في الحفاظ على امن واستقرار المنطقة