دراسة علمية تكشف تأثير تغذية الأب على سلوك الأطفال!

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كما أوضح المعهد الفرنسي للدواء الجزيئي والخلايا (IPMC) الذي يضم المركز القومي للبحوث العلمية CNRS والمعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية Inserm وجامعة كوت دازور، أن نوعي الغذاء ينقل فرضية زيادة خطر الإصابة بالسرطانات. وركزت الدراسة على نوعية التركيب الغذائي للفئران الذكور قبل التزاوج، وتأثيره المتنوع على صحة النسل.

وقد رصدت الدراسة، التي أجريت على الفئران، تأثيرات غير متوقعة للنظام الغذائي للذكور قبل التزاوج، حيث وجد الباحثون أن التركيبة الغذائية للأب، خاصة محتوى البروتينات والسعرات الحرارية، يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ على الأجيال اللاحقة.

فيما أظهرت النتائج أن الذكور الذين تناولوا نظامًا غذائيًا منخفض البروتين يميلون إلى استهلاك كمية أكبر من الطعام.



كما تبين أن كمية السعرات الحرارية ونوع المغذيات الكبرى في النظام الغذائي لهما تأثير مباشر على صحة الأبناء.



وكانت دراسات سابقة قد أثبتت أن الإفراط في تناول الطعام أو النقص الشديد في السعرات الحرارية قبل الإنجاب يمكن أن يؤثر على سلوك الأبناء في وقت لاحق، وكذلك احتمالية الإصابة بأمراض معينة.