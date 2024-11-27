شاهد.. كاميرا ’العالم’ ترصد عودة النازحين الى قراهم في جنوب لبنان

العالم - خاص العالم

نحن الآن في بلدة "الحوش" هذه المنطقة التي لطالما قصفها الاحتلال الاسرائيلي، ففي اولى ساعات وقف اطلاق النار ازدحام كبير لعودة النازحين الذي اتوا من الاماكن التي نزحوا اليها برهة من الزمن.

وقال أحد النازحين " مع الاعلان عن اتفاق وقف العدوان يجب على الاحتلال الصهيوني الالتزام بالاتفاق، متوجها بالشكر والثناء لرجال المقاومة الابطال، مؤكدا بانه لولا تضحياتهم لما رضخ العدو الصهيوني بالقبول بوقف العدوان بشروط المقاومة، بل لتوغل الى عمق الاراضي اللبنانية، مجددا شكره للمقاومين الذي افشلوا كل مخططات العدو".

بدوره قال أحد النازحين عند مروره في المنطقة " نحن اعتدنا على التهجير فمنذ سنة الـ 78 نحن نهجر من بنت جبيل، وتدمر بيوتنا ونعاود بنائها من جديد".

اذا بدماء الشهداء انتصروا وكما يقولوا يعني الولاء باق لقادة المقاومة الشهداء منهم والاحياء الذين صنعوا لهذه الامة النصر، وكما نرى تقاطر السيارات لا يتوقف طوال الساعات وسنكون امام مشاهد مختلفة في هذه المنطقة التي توصل قضاء صور بقضاء بنت جبيل كما نراها عامرة بالناس، عامرهة بالعائدين.