اتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان يثير الإعلام العبري

العالم - العين الاسرائيلية

وأثار الاعلان عن اتفاق وقف اطلاق النار ووقف الحرب العدوانية على لبنان تساؤلات كثيرة في الكيان وفي الاعلام العبري حول ما اذا كان الاتفاق سيتيح عودة المستوطنين الى الشمال وما اذا كان سيكون مؤقتا او دائما.

ضيف البرنامج الباحث السياسي والمتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة قال إن الاتفاق على وقف اطلاق النار مع لبنان اثار مزيدا من التعمق في الخلاف ما بين الاقطاب السياسية في الكيان الاسرائيلي، لاحظنا ان النخبة السياسية انقسمت بين المعارضين وبين المؤيدين.

واضاف عواضة: لكن ايضا على مستوى المعارضة كان هناك انقسام وعلى مستوى الائتلاف الحكومي ايضا كان هناك انقسام في تبني هذا الموقف، عبر عنه بن غفير وعبر عنه سموتريتش ووزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، لكن على المستوى الشعبي كان ايضا هناك الكثير من الملاحظات، خاصة من قبل المستوطنين في مناطق الشمال، اذ انهم عبروا بشكل واضح عن انهم لا يثقون بما يقوله بنيامين نتنياهو وانه بالتجارب السابقة عند كل كلام يخرج به بنيامين نتنياهو والحكومات الاسرائيلية المتعاقبة في مقاربة موضوع التهديدات في الشمال، كان الوضع يعاد الى نقطة الصفر، وهو ما اشار اليه اكثر من مسؤول اسرائيلي من ان العودة الى المواجهة هي مسالة وقت.

وتابع: ولذلك كان هناك تحفظات من قبل رؤساء المجالس الاستيطانية في منطقة الشمال يرفضون العودة ويريدون ضمانات اكبر من الذي جرى، وعبروا عن امتعاضهم الشديد من الذهاب الى هذا النوع من الاتفاق لانهم اعتبروه بجوانب كبيرة منه انه يساعد المقاومة او لصالح المقاومة.

واردف عواضة: هناك ثلاثة عناوين اساسية دفعت بنتنياهو الى قبول الاتفاق، أولا الميدان اللبناني وعدم قدرة الجيش على احداث اختراقات استراتيجية في هذا الامر، وايضا عدم قدرته على منع اطلاق الصواريخ والقذائف من كريات شمونه وصولا الى اشدود والتي تبعد عن الحدود مع لبنان تقريبا بحدود 180 كيلو متر وهذا رقم مهم، وبالتالي كل المستوطنات ضمن المناطق الوسط وصولا الى مناطق الشمال كانت عرضة لصواريخ المقاومة.

وتابع: المسالة الثانية المهمة جدا هي التوافق في الادارة الامريكية وهو الذي كان يراهن عليه بنيامين نتنياهو انه يريد تأجيل الوصول الى اتفاق مع لبنان كي يقدم هدية لترامب بمناسبة ولايته الجديدة، خاب ظن نتنياهو لان التعليمات كانت صادرة من قبل ترامب وفريقه بضرورة الذهاب نحو تسوية سريعة مع لبنان قبل تسلمه الحكم...

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