ما خسائر الاحتلال على الجبهة اللبنانية؟

العالم - الاحتلال

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت 22 ألفا و715 مرة في الأراضي المحتلة نتيجة هجمات حزب الله، منها 16 ألفا و198 إنذارا بسبب القصف الصاروخي، و6517 إنذارا بسبب الطائرات المسيرة.

كما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن بيانات من ضريبة الأملاك تشير إلى أن أكثر من 9 آلاف مبنى و7 آلاف مركبة تعرضت للتدمير الكامل في شمال الأراضي المحتلة بفعل نيران حزب الله.

ودفعت حكومة الكيان الإسرائيلي حتى الآن 140 مليون شيكل (38.4 مليون دولار) تعويضات للأضرار، وسط توقعات بزيادة الرقم بسبب الإخلاءات المستمرة والإصابات غير المبلغ عنها.

وأظهر استطلاع رأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية أن 61% من الإسرائيليين يعتقدون أن الكيان الإسرائيلي لم ينتصر على حزب الله، بينما أعرب 66% منهم عن تأييدهم لإنهاء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة من أجل الوصول إلى صفقة تبادل أسرى.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ، فجر اليوم الأربعاء، منهيا بذلك أكثر من 13 شهرا من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين.