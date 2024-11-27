شاهد/ما قصة 'سحابة' تسقط على الأرض بإندونيسيا؟

العالم - منوعات

وأثار الفيديو الاهتمام، وسرعان ما انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي المقطع الذي تبلغ مدته 49 ثانية، تظهر كتلة بيضاء تشبه "السحابة" تنزل ببطء في الهواء، بينما اقترب منها العديد من عمال المناجم الذين يعملون في مكان قريب بفضول.

وتم تصوير الفيديو في منطقة مورونغ رايا وسط مقاطعة كاليمانتان في إندونيسيا، حيث تظهر فيه كتلة بيضاء تشبه "السحابة" وهي تنزل ببطء في السماء.

تكاثف لبخار الماء أو الغاز

وبعد انتشار المقطع، فندت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء (BMKG) في إندونيسيا التكهنات بأن الكتلة كانت "سحابة".

وأوضح مدير الأرصاد الجوية العامة في هيئة الأرصاد الجوية الماليزية أندري رامدهاني في تصريح بثته وكالة "Must Share News" أن "الظاهرة على الأرجح ليست "سحابة" طبيعية، بل هي تكاثف لبخار الماء أو الغاز بسبب الأنشطة البشرية التي تحدث في مناطق التعدين".

وقال أندري إن تشكّل البخار الشبيه بالسحابة قد يكون ناجماً عن إطلاق غاز عالي الضغط من أنشطة التعدين القريبة، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة والرطوبة العالية.

السحب لا تصل إلى الأرض

وأضاف أن السحب لا تستطيع أن تسقط على السطح بكتل صلبة، لأن جزيئاتها خفيفة للغاية ومتناثرة، ما يسمح لها بالبقاء في الغلاف الجوي. علاوة على ذلك، فإن جزيئات السحابة عادة ما تتبخر قبل أن تصل إلى الأرض.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد، حيث استمتعو بإطلاق النكات والسخرية من "السحابة الهاربة".