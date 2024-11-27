عشرات الشهداء والجرحى بغزة في 3 مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة

العالم - خاص بالعالم

فمنذ الساعات الاولى لليوم 418 لحرب الابادة الاسرائيلية في قطاع غزة، نفذ جيش الاحتلال مجزرة بحق العوائل الفلسطينية باستهدافه مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في مدينة غزة، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، بينهم اطفال ليسجل المجزرة الثالثة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وفي حي الشجاعية شرق غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع بغداد.

وفي شمال القطاع شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على بلدة بيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان ادت الى استشهاد عدد من الفلسطينيين واصابة اخرين.

كما نفذت مقاتلات حربية أحزمة نارية بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف ومكثف على مناطق مختلفة بمحافظة الشمال.

فيما قال شهود عيان إن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف للمنازل والمباني السكنية في مخيم جباليا.

أما في وسط قطاع غزة، فقد أطلق الجيش الإسرائيلي النار وقذائف مدفعية غربي مخيم النصيرات، بينما سمع دوي انفجار ضخم في المخيم ناتج عن عملية نسف مبان سكنية شمالي المخيم.

كما شهدت مدينة رفح أقصى جنوب القطاع قصفا مدفعيا مكثفا تركز في المناطق الشرقية والغربية، بحسب شهود عيان.

الى جانب القصف المتواصل، التجويع، سلاح يستخدمه الاحتلال امعانا في حرب الابادة ضد الفلسطينيين.. وفي هذا الاطار حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من تداعيات وصول الجوع في قطاع غزة إلى مستويات حرجة، خاصة مع دخول فصل الشتاء، مطالبة بوقف إطلاق النار فورا.

في سياق متصل قالت الأمم المتحدة أنها حاولت 41 مرة هذا الشهر الوصول إلى الفلسطينيين المحاصرين في مناطق بشمال غزة لتقديم مساعدات منقذة للحياة، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لم تُيسر أيا من هذه المحاولات.