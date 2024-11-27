ما هي أبرز ردود الفعل الدولية والاقليمية على اتفاق وقف العدوان؟

العالم - خاص العالم

أظهر الإعلان عن وقف إطلاق النار بين لبنان وكيان الاحتلال ردود فعل دولية واسعة رحبت بالقرار.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب بالقرار، وعبر عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى وضع حد للعنف والدمار.

بدورها رحبّت إيران بوقف إطلاق النار، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في بيان إن بلاده تؤكدُ دعمَها الراسخ للبنان حكومةً وشعباً ومقاومة.

كما بارك الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الصمود والانتصار في لبنان على العدو الإسرائيلي.

فيما رحبت حماس بالاتفاق واعتبرت هذه الخطوة إنجازا كبيرا وإنتصارا للمقاومة. وأعلنت عن جهوزيتها لاتفاق جاد لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى 'إذا التزمت' إسرائيل.

اما اوروبيا رحب الرئيس الفرنسي امانوئيل ماكرون بوقف إطلاق النار في لبنان .

ووصف مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاتفاق بأنه 'يشكل ارتياحاً للوضع المدمر' في الشرق الأوسط .

الصين ايضا أعلنت عن سرورها بوقف إطلاق النار في لبنان.

عربيا رحب العراق بوقف إطلاق النار في لبنان ودعا إلى 'خطوات عاجلة' لوقف حرب غزة مؤكدا موقفه 'الثابت والداعم' لجميع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار

الى ذلك اعلن المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية محمد عبد السلام، إن لبنان “استطاع تحقيق انتصار جديد في صد العدوان الإسرائيلي بفضل وحدة الشعب والجيش والمقاومة”.

بدورها رحبت مصر بالاتفاق وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في بدء مرحلة خفض التصعيد في المنطقة مشددة على أن الاتفاق 'ينبغي أن يكون توطئة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.