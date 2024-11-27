السودان يرحب بقرار يصنف جرائم الدعم السريع 'إبادة جماعية'

العالم - السودان

وأعرب وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف في تغريدة له على موقع "اكس" عن ترحيبه بقرار مجلس النواب الاميركي رقم 1328 والقاضي بتصنيف جرائم قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في دارفور كجرائم إبادة جماعية.

ووافق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على قرار صنف أن ما قامت به قوات الدعم السريع المتمردة والمليشيات المتحالفة معها في دارفور ضد الإثنيات غير العربية جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وذلك وفقا لمسودة القرار التي قدمها النائب الجمهوري جون جيمس في 27 يونيو 2024م، الماضي تحت الرقم .1228

وقبل موافقه مجلس النواب، قدم النائب الجمهوري جون جيمس رئيس اللجنة الفرعية لأفريقيا كلمة عن الأزمة الإنسانية في السودان بصفة عامة وفي دارفور بصفة خاصة، وذكر أرقام النازحين واللاجئين والذين يعانون من الجوع في السودان.

كما تحدث عن ارتكاب مليشيا الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها أعمال ابادة جماعيه ضد قبيلتي المساليت والزغاوة والمجموعات غير العربية من خلال العنف الممنهج والقتل.

وأشار لعدد 15,000 قتيل في دارفور من قبيلتي المساليت والزغاوة في العام 2023م، واستند في حديثه على تقارير المنظمات الإنسانية والحقوقية وذكر بالانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا مثل الاغتصاب والاجبار على النزوح وتدمير المزارع.