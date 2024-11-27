قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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اقتصاد
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حزب الله:المقاومة انتصرت على العدو الواهم الذي فشل في النيل من عزيمتها
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حزب الله:المقاومة حققت النصرعلى العدو الواهم الذي فشل بالنيل من عزيمتها
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حزب الله:المقاومة أكملت طريقها ملبية أمر أمينها العام ومن بعده الشيخ قاسم
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قائد الثورة في تغريدة: طوفان الأقصى لا يهدأ والكيان الصهيوني الى زوال
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اعلام الاحتلال: 40% من المنازل في المطلة مدمرة بفعل صواريخ حزب الله
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رئيس منتدى مسوطنات الشمال: الاتفاق ليس فيه انتصار وهو لصالح حزب الله
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رئيس منتدى مسوطنات الشمال:الاتفاق ليس فيه انتصار وهو لصالح حزب الله
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رويترز: وفد امني مصري يتوجه غدا الى "اسرائيل" لبحث وقف اطلاق النار بغزة
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الخطوط الجوية اللبنانية تعلن عودة جدول رحلاتها ابتداء من 12 ديسمبر المقبل
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هيئة البث الاسرائيلية: 1669 عائلة تضررت منازلها في الشمال كليا او جزئيا