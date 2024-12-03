العالم - خاص بالعالم

آخر تلك التهديدات ما جاء على لسان وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس الذي هدد الدولة اللبنانية باستهداف مؤسساتها اذا لم تقم بنشر الجيش اللبناني ونزع سلاح المقاومة في جنوب لبنان على حد تعبيره.



وقال يسرائيل كاتس وزير الحرب الاسرائيلي:"إذا انهار وقف إطلاق النار فلن نميّز حينها بين لبنان وحزب الله. نحث الحكومة اللبنانية على تفويض الجيش اللبناني للقيام بدوره، وإبعاد حزب الله عن الليطاني، وتفكيك بنيته التحتية بالكامل".



ورغم انشغال الجانب السياسي اللبناني بالسير في مسألة تطبيق وقف العدوان لا يزال الاحتلال الاسرائيلي يمارس جرائمه على الاراضي اللبنانية،ومعه يستمر في خرق الاتفاق عبر شنه غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق مختلفة،موقعا شهداء وجرحى.

بينما لجنة متابعة الاتفاق تبدو وكأنها عاجزة عن لجم الاحتلال الاسرائيلي وممارساته الاستفزازية بعد مرور اسبوع على اعلان الهدنة.

بالمقابل تؤكد المقاومة في لبنان جهوزيتها للرد على الاعتدجاءات الاسرائيلية المتمادية بحق لبنان وهي تراقب سير تنفيذ الاتفاق ويجها على الزناد.

ميدانيا عززت خروقات الاحتلال مخاطر انهيار الهدنة ما دفع السلطات في لبنان الى تكثيف اتصالاتها مع الجانب الاميركي و الفرنسي و اليونيفيل مؤكدة على صعوبة تنفيذ خطة الانتشار بسبب الخروقات الإسرائيلية



وفي المواقف طالب كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري واشنطن وباريس بالضغط على الكيان الإسرائيلي للالتزام بوقف إطلاق النار بعد عشرات الخروقات والعمليات العسكرية على الأراضي اللبنانية.



وأضاف مصدران لبنانيان لرويترز أن ميقاتي وبري عبرا لمسؤولين في البيت الأبيض والإليزيه عن قلقهما بشأن وضع وقف إطلاق النار.

إلى ذلك أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم إزاء الإجراءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشيرين الى أن الإسرائيليين يلعبون لعبة خطيرة في الأيام الاخيرة، وفقا لموقع أكسيوس الأميركي.

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