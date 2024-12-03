كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!

العالم - خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في المكان الذي يصنف هو الأكبر ضمن مخازن الأونروا للمساعدات والمواد الغذائية في قطاع غزة.

وأشار مراسل العالم محمد أبو عبيد من جنوب قطاع غزة إلى المخازن التي من المفترض أن تكون جميعها ممتلئة بالمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية التي توزّع على النازحين والمواطنين في ظل استمرار هذه الحرب الإسرائيلية على القطاع واستمرار حالة المعاناة الكبيرة جدا التي تفتك في صفوف النازحين وانتشار حاله المجاعة.

ولفت مراسلنا إلى أن السبب في كل هذا هو استهداف جيش الإحتلال الإسرائيلي لشاحنات المساعدات وعدم السماح بدخولها الى قطاع غزة، حيث أن المنع طال كافة الشاحنات والمساعدات والمواد الغذائية والطبية الامر الذي إدى الى افراغ كافه هذه المخازن من المساعدات والمواد الغذائية في قطاع غزة.

وقالت لويز واتيريدج مديرة الطوارىء العليا في الأونروا:" وضع الغذاء في غزة كارثي كما شاهدنا خلال الحرب فان الناس يتعايشون على رغيف الخبز، الناس يموتون أمام المخابز من أجل الحصول على رغيف الخبز، والآن لا يمكننا استخدام المعبر الأكبر في المناطق الجنوبية هناك مخاطر كثيرة وعمليات نهب، ما يمنع المساعدة من الوصول الى داخل القطاع، على الجيش الإسرائيلي أن يعمل على تحسين الأوضاع في هذا المعبر حتى يحصل الناس على الطحين والطعام الذي يحتاجونه".

وقالت ميرندا بركات مديرة طوارىء الأونروا في جنوب قطاع غزة:"هذا أمر كارثي بالنسبه لنا، لأنه ربما الأمر على وجود الأونروا في قطاع غزة لم نمر بوضع مماثل، في أن مخازننا تكون فارغة".

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