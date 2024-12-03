إصرار إيراني على دعم سورية بمواجهة مؤامرة الإرهاب المتجدد

العالم - خاص بالعالم

مواقف لا تغيرها الأزمات، وثبات على المبادئ لا يزعزعه التحديات.. تاريخ من العلاقات والصداقة يجمع بين الجمهورية الاسلامية وسورية؛ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد أن طهران ستبقى دائما الى جانب الشعب السوري وحكومته وجيشه الذي الارهاب مجددا.



عراقجي شدد على أن الجماعات الإرهابية التي تحركت في سورية مؤخرا، تحظى بدعم أميركا والكيان الإسرائيلي، ما يتطلب ردا فوريا وفعالا من المجتمع الدولي؛ مشددا على أن إعادة إحياء هذه الجماعات في سورية جاءت بالتوازي مع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان.

أمر أعتبره رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خطة أميركية صهيونية، موضحا أن طهران ترى في سورية جزءا أساسيا من جبهة المقاومة، مؤكدا على دعم طهران لدمشق في حربها على الإرهاب؛ دعم لم تضع طهران له حد أو معيار، بل دعم بكل ما تحتاجه دمشق وتطلبه الحكومة السورية، وفق ما أكده رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني إبراهيم عزيزي؛ الذي اعتبر أن إيران قدمت كل ما يلزم وكل ما تطلبته المرحلة في سبيل انجاح وانتصار جبهة المقاومة في مواجهة داعش.



وقال إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني:"الجمهورية الاسلامية وبهدف انجاح جبهة المقاومة قدمت كل ما كان يلزم، وكل ما تطلبته المرحلة، وقدمت شهداء في سبيل ذلك. اليوم جاهزون لتقديم المساعدة بمقدار ما تطلبه الحكومة السورية والشعب السوري لمساعدتهم".

إصرار طهران على دعم سورية في مواجهة مؤامرة الإرهاب المتجدد، إنما تنبع من صميم محاولات إيران لمنع إراقة الدماء ومنع انهيار الأمن والاستقرار في المنطقة؛ موقف أكده الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة سابقة، حيث شدد على أن محور محادثاته مع نظرائه في دول الجوار مؤخرا، ارتكز على ضرورة عدم السماح للإرهابيين باشعال الحرب وإراقة الدماء مجددا في المنطقة.

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