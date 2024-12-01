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شاهد كيف يتعاطى الموقف الرسمي اللبناني مع الخروقات الإسرائيلية

الأحد ٠١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد د. محمد شمص مدير موقع الخنادق أن الحكومة اللبنانية لديها دور، وجيش لبناني لديه دور في هذا المجال، لكن كما يعرف الجميع اليوم أن الأمر الواقع لـ"إسرائيل" وللأمريكي الذي يحاول أن يهيمن على القرار في الدولة اللبنانية من خلال التدخل في السياسات الداخلية.

العالم - خاص بالعالم

وأشار شمص إلى أن السفيرة الامريكية جونسون كيف تصول وتجول وتتصل بكافة الاطراف والجهات اللبنانية في محاولة الإنقلاب على الإنتصار، وهذا النصر الكبير الذي حققته المقاومة.

ولفت شمص إلى أن الدولة اللبنانية بطبيعة الحال تسجّل هذه الفروقات، وسترفع شكاوى بطبيعة الحال للجنة للأمم المتحدة لأن عمل اللجنة خلافا لما يشيعه الإعلام الآخر لايعني أن يكون تنفيذيا، بمعنى أنه ليس إجرائيا ولن تستطيع هذه اللجنة أن تتخذ قرارات، انما تستطيع أن ترفع تقاريرها للأمم المتحدة، والامم المتحدة هي التي تقرر أن هذه الخروقات لبنانية أو إسرائيلية، لأنه حتى الآن لا يوجد إلا خروقات إسرائيلية وأنها صحيحة ام لا .

ونوه شمص إلى أن الأمريكي يحاول أن يدخل إلى الساحة اللبنانية من بوابة لجنة الاشراف والرقابة على تنفيذ القرار الدولي، ويحاول أن يهيمن على قرار الجيش اللبناني والذي يتم تمويله ودعمه من قبل الجيش الأمريكي أو الولايات المتحدة الامريكية، لكن دعمه محدود جدا، حيث يبقى في قدرة ادارة أموره الداخليه ولا يشكل خطرا على "إسرائيل" لأن أمريكا تمنع تسليح الجيش اللبناني من أي دولة ومن قدرات يستطيع ان يدافع لبنان فيها عن نفسه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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