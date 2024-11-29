شاهد.. علاقة نتنياهو بالجماعات الإرهابية المسلحة بسوريا وبما يجري فيها الآن!

العالم - خاص بالعالم

ولفت ترشيشي إلى أنه إذا تم الرجوع إلى كلام نتنياهو في مؤتمره الصحفي الشهير على إثر إجتماع مجلس الوزراء او الخلية أو ما يسمى بكابينت الحرب نجد فيما قاله بيان بإعلان عن حرب جديدة على سوريا، لأن كل ما ساقه في هذا الكلام، كان عبارة عن تهديدات، تهديد لسوريا، وتهديد للبنان وتهديد لليمن، وتهديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونوه ترشيسي إلى أن نتنياهو يعتبر من خلال الحرب العدوانية التي شنها على لبنان، أنه فصل بين لبنان وبين غزة، بمعنى أنه تمكن من الفصل بين الساحات.

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