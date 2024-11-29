كاميرا العالم توثّق آثار الدمار في السوق العتيق بالنبطية جراء قصف الإحتلال

العالم - خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في مدينة النبطية مدينة الإمام الحسين(ع) التي لم تبخل ولن تبخل في تقديم الشهداء وخيرة أبنائها قرابين على مذبح الشهادة.

وأشار حسين الفوعاني مراسل العالم في مدينة النبطية بجنوب لبنان من موقع تواجده إلى السوق العتيق لمدينة النبطية، هذا السوق الذي حولته الطائرات الحربية الاسرائيلية إلى ركام مشيرا إلى أن كل ملامح ومعالم هذا السوق قدة اختفت وتغيّرت.

وفي مقابلة مع حسن وزني مدير عام مستشفى النبطية الحكومي الجامعي قال:" أرض الجنوب غالية والآن أصبحت أغلى، لأن كل شبر وكل متر فيها قد إرتوى بدم الشهداء، والشهداء والشباب الذين اثناء الحرب كانوا يقدمون الدماء الكثيرة وضحّوا كثيرا، وهذه المدينة مدينة الإمام الحسين(ع) دمروها ووضعوا حقدهم كله فيها، ان شاء الله ستعود أفضل ".

كما أشار مراسلنا من موقعه إلى الأهداف العسكرية والوسائل القتالية التي استهدفتها الطائرات الحربية الاسرائيلية منوها أن جميعها عبارة عن محلات تجارية ومطاعم، إلا أن العدو الصهيوني كان يدمّر الحجر ويقتل البشر، لا سيما في هذه المدينة مدينة النبطية، مدينة الشهداء التي قدمت مئات الشهداء في هذه الحرب الشعواء والضروس التي شنها العدو الصهيوني على لبنان.

ووقف مراسلنا على أنقاض أحد المجمعات التجارية في سوق النبطية العتيق، هذه المنطقة التي كان يوجد فيها عشرات الأبنية التجارية، بالإضافة لإلى محطة للمحروقات، جميعها سويّت أرضا كما اختفت معالمها وملامحها، مشيرا إلى الدمار الذي طال بقعة جغرافية واسعة في هذا السوق، حتى أنه لم يعد هناك أي محل إلا سوّي أرضا ودمرت بالكامل.







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