شاهد يهود فرنسا يقاضون فرنسيين بهذه التهمة..

العالم - خاص بالعالم

رحلت الأنظار جميعها الى المحكمة الفرنسية، ليست كغيرها من الدعاوي القضائة فأحرارٌ من يهود فرنسا قدموا شكوى قضائية تتهم فرنسيين بالتواطؤ في إبادة جماعية ضد أهل غزة ولبنان. تاريخية اذن تقول الهتافات، لا غربةَ فهي دعوى في وجه صمت عالمي مخجل.



قدم محامو الاتحاد الفرنسي اليهودي الأدلة عن تدخل شخصيات فرنسية في منع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة، ودعم الصهاينة في ضرب لبنان.



وقال راشيل روث: رئيس هيئة محامي الاتحاد اليهودي الفرنسي:"القوات المسلحة الاسرائيلية لم ترتكب المجازر بمفردها، هناك فرنسيون ساعدوها في استهداف أمن لبنان وفي منع وصول المساعدات الى غزة، القانون الفرنسي يمنح الحق في محاسبتهم وهذا ما قدمناه للقضاء اليوم".



ساعات من الانتظار، وما ان خرج المحامون في ساعة متأخرة حتى استقبلهم الحقوقيون ومناصروا القضية بالهتافات.. يقول الفرنسيون؛ يوجد من يتجاهل هذه الأصوات بضغط من المؤسسات العسكرية والسياسية.



وقالت ليلى ميلد بريار: محامية فرنسية: " لا يوجد أي تعاون من المسؤولين، تحدثت مع هيئة المحامين، نحن بصدد الدفاع عن حق يكفله القانون لكن لن يتم تطبيقه بل سيحسم المسؤولون في الدولة عن هذا الموضوع، إنها خطوة قوية جدا وغير مسبوقة ولكن دعنا نقول الحقيقة المجرمون مرحب بهم هنا ولكنك ستجتهد كثيرا حتى تحاكم فرنسيا متواطئا في مجازر غزة".



قضية يقول عنها الاعلام الفرنسي إنها ليست مجرد محاكمة لأشخاص، بل هي محاكمة لسياسة الدولة.



بينما يتسائل الفرنسيون كيف يغض الايليزيه النظر عن قوافل الإغاثة التي تتوقف عند حدود غير مرئية، في حين يظل المدنيون في غزة يواجهون الموت البطيء؟

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