إنطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية للشعب اللبناني من النجف الأشرف

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وقال حسين آل النبي المشرف على حملة التبرعات الشعبية:" تنطرق هذه الحملة السادسة للمساعدات من أبناء الشعب العراقي الى الأخوة اللبنانيين ونأمل بهذة الحملة بأن تكون بادرة خير وتنطلق الى لبنان مباشرة وتتضمن هذه القافلة مواد غذائية ومواد طبية ومواد منزلية وفرش وبطانيات من الشعب العراقي الى الاخوة اللبنانيين".



القافلة التي تضم مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية جاءت بمبادرة من المؤسسات المجتمعية و التبرعات الشعبية و التي شهدت تفاعلا شعبياً كبيراً من أبناء النجف ومحافظات العراق كافة الذين حرصوا على تقديم المساعدة في رسالة محبة وتضامن مع الشعب اللبناني الذي يعاني من آثار القصف الإسرائيلي المستمر والأزمات الاقتصادية.



وقال محمد الكرعاوي عضو لجنة البنيان المرصوص:" إن المساعدات كانت على المستوى المطلوب من جميع أبناء الشعب العراقي وهذه الكمية من مواد غذائية وقد انطلقت شاحنات سابقا كثيرا منها وهي آخر دفعة سوف تنطلق الى الشعب اللبناني الفلسطيني من أجل مساعدتهم وهنالك مبادرات أخرى ان شاء الله".

من النجف الأشرف إلى لبنان الجريح يحمل العراقيون رسالة تضامن وأمل إلى أشقائهم في مواجهة المحنة وهذه القافلة ليست مجرد مساعدات مادية بل رمز لوحدة الشعوب في وجه التحديات ودليل على أن روح الأخوة والتكاتف أقوى من أي عدوان.

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