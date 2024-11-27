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بانوراما..

السودان والأطماع الفرنسية الإسرائيلية لموقعها الهام على البحر الأحمر

السودان والأطماع الفرنسية الإسرائيلية لموقعها الهام على البحر الأحمر
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما هذه الليلة من على شاشة قناة العالم، تأكيد المركز الاوروبي للدراسات أن القارة الافريقية بشكل عام والسودان والدول المطلة على البحر الاحمر بشكل خاص باتت مطمعا لفرنسا وكيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - بانوراما

وقال المركز إن فرنسا في طليعة الدول التي تبحث عن بدائل في شرقي القارة الافريقية بعد أن شهدت منطقة غرب القارة عددا من الانقلابات والتحولات السياسية، نتج عنها سقوط أربع حكومات موالية لباريس، واستبدالها بأنظمة عسكرية معادية لها.

وأوضح المركز أن كيان الاحتلال بدعمه لبعض الفرقاء في السودان عسكريا وسياسيا من شأنه أن يسمح له أيضا بالضغط على مصر في أي استحقاقات سياسية أو أمنية مستقبلا، ويمنحه نفوذا أكبر في البحر الأحمر، واشار الى أن هذا النفوذ سيمنحه سيادة ردع في البحر الأحمر أيضا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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