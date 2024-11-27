بالفيديو.. قناة ’العالم’ تحصد المرتبة الثانية لانتاج الافلام القصيرة 

العالم - خاص العالم

تزامنا مع بدء موسم حصاد محصول قصب السكري في محافظة خوزستان جنوب غربي ايران، انطلقت اعمال مهرجان شكرستان باقسامه المتنوعة حيث شهد المهرجان اقامة اكبر مسابقة وطنية للافلام القصيرة والمقالات والشعر وبرامج ترفيهية اخرى.

وقال محافظ خوزستان موالي زادة، هذا الاستعداد الموجود في محافظه خوزستان في مجال الزراعة والصناعة وكذلك السياحة وبقية المجالات طبعا كثيرة جدا فان شاء الله، يجب تركيز الاهتمام على اساس ابراز هذه المجالات للدول المجاورة.

بدوره قال مدي عام شركة قصب السكر في محافظة خوزستان، عبد علي ناصر، "دعم الصناعات والانتاج للقرى المجاورة لمزارع قصب السكر من اهم اولويات المهرجان كما انه كشف عن الانتاج والصناعات التكاملية الاخرى لمزارعنا".

ومن جانبه قال مدير العلاقات العامة لشركة قصب السكر في محافظة خوزستان وليد البوناصر، "في المهرجان الرابع لحصاد قصب السكر تحت عنوان شكرستان أو السكرية وصلت ما يقارب الى 1200 مشاركة في مجالات الشعر والقصة في ثلاث لغات الفارسية والعربية والانجليزية تم تحكيمها من قبل حكام وطنيين وفي اليوم الاخير لهذا المهرجان تم اهداء الجوائز لكل المشاركين من جميع المحافظات كانت مشاركات من ما يقارب 25 محافظة من البلاد".

قناة العالم ومن خلال مشاركتها في المسابقة حصلت على المرتبة الثانية لانتاج الافلام القصيرة على مستوى البلاد، اما حضور الغرف الانتاجية ورواد الاعمال فكانت من اهم النشاطات الاقتصادية للمهرجان.

يعد مهرجان شكرستان السنوي منصة مثاليه لعرض نشاطات القرى وصناعتها والكشف عن القدرات الانتاجية ذات الصلة في القطاع الاقتصادي والزراعي.

لم تلقب المحافظة بعاصمة الذهب الابيض عبثا ولا اعتباطيا، انما ثمة امور جعلتها تتصدر على قائمة الانتاج في البلاد بدءا من يدها العاملة الدؤوبة ورشادة وخبرة ادارتها الرشيدة، ويبقى فصل الخطاب في تربتها الخصبة التي يزداد عطاها لكل من يعطيها.