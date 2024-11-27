قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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حزب الله: المقاومة تتعهد بالوقوف مع المظلومين والمجاهدين في فلسطين
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حزب الله: المقاومة باستمرار الوقوف مع المظلومين والمجاهدين في فلسطين
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حزب الله: المقاومة تؤكد البقاء على اتم الجهوزية للتعامل مع اطماع الاحتلال
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حزب الله: بلدات البياضة وشمع اصبحت مقبرة لدبابات وجنود نخبة الاحتلال
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حزب الله: العدو تلقى خسائر كبيرة في الخيام ومناطق حدودية أخرى
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حزب الله: العدو لم يتمكن من احباط اطلاق الصواريخ والمسيرات على الداخل
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حزب الله: طوال العملية البرية لم تتحق آمال العدو بإقامة منطقة عازلة
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حزب الله:طوال العملية البرية لم تفلح محاولات العدو في احتلال أي بلدة حدودية
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حزب الله: هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر الاحتلال في القواعد والمستوطنات
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حزب الله: اسقاط 6 مسيرات من طرازي هرمز 450 و900 منذ بدء التوغل البري