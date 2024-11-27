الولائي يهنئ بانتصار لبنان والمقاومة الاسلامية على العدو الاسرائيلي

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وقال الولائي في بيانه: “إعلان النصر الكبير، فنصر الله منكم وفيكم وإليكم ومن يمنع الله تعالى من إتيان نصره لمن شاء من عباده المخلصين المقاومين؟”.

وتابع: “إنكم يا ابطال حزب الله المرابطين في الثغور قد ألهمتم الملايين، حين شددتم على جرحكم الغائر بمصاب رحيل امينكم الاقدس، فقبضتم بقلوبكم المكلومة على زناد الثأر والكرامة، قويتم حين ضعف الآخرون وبرزتم حين استكانوا ونهضتم حين وهنوا، حملتم اثقال ما ضعف عنه الاعراب كنتم على الصهاينة عذابا صبا ، وللمظلومين عمدا وحصنا”.

واضاف الولائي: “السلام على شهدائكم وجرحاكم وحاضركم وغائبكم والسلام على قلوبكم العامرة بالحسين (عليه السلام) وعلى اقدامكم الغائرة بسواتر المجد وسواعدكم الملوّحة بالنصر في عنان السماء ولا نكس الله لكم راية ولا أبطل لكم حجة”.

المصدر: موقع المنار