قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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اللواء سلامي: الاحتلال لم يحقق أيا من أهدافه الشريرة في الحرب على حزب الله
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اللواء سلامي: وقف العدوان على لبنان هزيمة استراتيجية ومذلة لكيان الاحتلال
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قائد حرس الثورة يهنئ أمين عام حزب الله بهزيمة الكيان الصهيوني في لبنان
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جيش الاحتلال ينسف مربعا سكنيا وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
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عراقجي: لقد حان الوقت لكي تعترف "اسرائيل" بالهزيمة في غزة ايضا
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عراقجي: حزب الله حطم مرة اخرى اسطورة "اسرائيل" التي لا تقهر
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عراقجي:نتنياهو اضطر للمطالبة بوقف اطلاق النار بعد خسائر فادحة بجنوب لبنان
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عراقجي: نتنياهو اضطر للمطالبة بوقف اطلاق النار بعد خسائر فادحة جنوب لبنان
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مصادر عبرية:شركات الطيران الاجنبية تعلن عدم عودتها لاسرائيل حتى عام 2025
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شهيدان وجرحى باستهداف الاحتلال مواطنين في بلدة القرارة شمالي خانيونس