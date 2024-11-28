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الاحتلال يستخدم "الروبوتات" المفخخة لتفجيرالاحياء السكنية بغزة

الاحتلال يستخدم
الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير في الاحياء السكنية المدمرة بالقرب من مستشفى الاندونيسي، بواسطة آليات عسكرية "روبوتات" مفخخة.

العالم _ فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم امس الاربعاء "روبوتات" مفخخة في محيط مستشفى الاندونيسي ودوار الشيخ زايد شمالي قطاع غزة.

وأن جيش الاحتلال نفذ عمليات تفجير في الاحياء السكنية المدمرة بالقرب من مستشفى الاندونيسي، بواسطة آليات عسكرية "روبوتات" مفخخة. مؤكدة أن الانفجارات هزت محافظة الشمال لقوتها الشديدة.

ويواصل جيش الاحتلال محاصرة محافظة الشمال، لليوم الخمسين على التوالي، وينفذ فيها اسواء الممارسات الانسانية، حيث ارتقى أكثر من ألفين شهيد وستة آلاف مصاب، وسط دمار هائل.

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