العائدون إلى الجنوب: لا نهتم بأي دمار طالما بقيت للبنان كرامته + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 8:08 بتوقيت مكة المكرمة أكد الزميل حسين عزالدين أن يوماً إضافياً من أيام الهدوء بشكل عام يشهده الجنوب اللبناني بعد خرق بالأمس حصل عندما اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند بعض النقاط الحدودية مجموعة من اللبنانيين كانوا يتفقدون منازلهم بزعم أنهم دخلوا منطقة يعتبرها عسكرية.

وأوضح أن أرتال الناس والسيارات لا زالت تتدفق من الأماكن التي كانت نزحت منها وتعود بشكل تدريجي إلى قراها ومدنها وخاصة في صور والنبطية وبنت جبيل.

وأكد أن هذا الهدوء الذي حصل إنما جاء بفعل معادلة الرعب التي أحدثتها المقاومة، وبفعل ما عملت من أجل إفشال كل المخططات الإسرائيلية من أن تحول هذه المناطق إلى مناطق مدمرة وغير مأهولة بسكانها، وفرضت الاتفاق على الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "القرى اليوم يعود أهلها إليها.. وهم يتفقدون منازلهم المدمرة.. فمعظم الشهادات التي كنا نسمعها في التقارير التي نجريها والجولات التي نقوم بها بأنهم غير مهتمين لأي دمار ولأي شيء حل في قراهم لطالما بقيت هذه الكرامة وهذه العزة وهذا الوجود بفعل ما حققته المقاومة."

وأكد: اليوم سيكون هناك أيضا مزيد من قدوم من نزح عن هذه القرى والمناطق إلى ديارهم، حيث هناك من يقول حتى ولو نصبنا خيمة على أنقاض بيتنا أو على منزلنا المهدم سنبقى صامدين، لأن هذه هي البوصلة التي من أجلها كنا ندعم المقاومة، وما زلنا في إطار دعم المقاومة، وهذا الخيار سيبقى لنا أبدا ونهائيا.

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