روسيا تدمر 25 مسيرة أوكرانية.. وكييف تعلن عن قصف ضخم طال قطاع الطاقة

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وفي التفاصيل، قالت الدفاع الروسية إنّ قواتها دمّرت 25 طائرة بدون طيار أوكرانية، 14 منها فوق أراضي إقليم كراسنودار (جنوب روسيا)، و6 فوق أراضي منطقة بريانسك (جنوبي غربي روسيا)، و3 فوق أراضي جمهورية القرم ومسيرتين فوق إقليم روستوف (جنوبي غربي روسيا).

وبحسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية فإن "كييف تتبع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا".

وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

كييف: روسيا استهدفت منشآت الطاقة

من ناحيتها، أعلنت أوكرانيا، صباح الخميس، عن أنّ روسيا نفّذت استهدافاتٍ ضخمة طالت منشآت الطاقة الأوكرانية، وذلك بعدما أصدر الجيش الأوكراني إنذاراً جوياً في إثر رصد صواريخ بالستية أطلقتها روسيا في اتجاه مناطق أوكرانية مختلفة.

وأوردت وزارة الطاقة الأوكرانية في فيسبوك "مرةً جديدة، يتعرّض قطاع الطاقة لاستهدافٍ ضخم". فيما أوضحت الشركة المشغلة للكهرباء عن "انقطاعات طارئة للتيار" ولا سيما عن مدن كييف، أوديسا، ودنيبرو.

وكان سلاح الجو الأوكراني أفاد عبر تطبيق تلغرام أنّه "تم الإعلان عن حالة التأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا بسبب تهديد صاروخي"، مشيراً إلى أنّه رصد صواريخ بالستية روسية أُطلقت خصوصاً باتجاه أوديسا (جنوب) وكيروفوغراد (وسط) وخيرسون (شرق) وميكولايف (جنوب).

وتوعّدت روسيا، قبل يومين، أوكرانيا بـ"رد"، في إثر توجيه الجيش الأوكراني في الأيام الأخيرة ضربتين جديدتين ضد الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكامس" الأميركية، وذلك، بعد أن سمح الرئيس بايدن، لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية بعيدة المدى، من أجل قصف روسيا.