قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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اصابات بقصف استهدف مركزا لتوزيع الطعام على النازحين بمخيم النصيرات
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موقع عبري: تزايد فقدان المستوطنين الثقة بوعود الحكومة في تأمين الشمال
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موقع عبري: اعادة ترميم المنازل المتضررة بالمنارة وشتولا تستغرق نحو سنتين
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موقع عبري: خسائر الحرب في المستوطنات الشمالية ستكلف 2.5 مليار شيكل
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موقع عبري: خسائر الحرب بالمستوطنات الشمالية ستكلف 2.5 مليار شيكل
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تجدد الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين
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9 شهداء واصابات بقصف الاحتلال منزلا في المخيم الجديد بالنصيرات
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جرحى بقصف اسرائيلي استهدف مدنيين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة
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مراسلة العالم: مقتل واصابة ارهابيين بينهم اجانب وتدمير مقراتهم غربي حلب
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4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف دراجة هوائية قرب مخيم للنازحين بخانيونس