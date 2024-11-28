قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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مراسلة العالم: الارهابيون يستخدمون مسيرات متطورة بريفي حلب وادلب
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مقتل وجرح عدد من قادة الارهاب بقصف مقر اجتماع وغرفة عمليات بريف إدلب
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جيش الاحتلال ينسحب من بلدة قباطية جنوب جنين بعد ساعات من الاقتحام
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حريق بمركز ايواء شمال قطاع غزة بعد استهدافه بقنابل حارقة اطلقتها مسيرات
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20 شهيدا بقصف الاحتلال لمختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر اليوم
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سلاح الجو يستهدف تجمع الارهابيين بإدلب ويدمر عربة وسيارة محملة برشاش
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مراسلة العالم: تعزيزات عسكرية تصل الى محاور الاشتباك بريفي حلب وادلب
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الجيش السوري: نقوم بالتعاون مع القوات الصديقة باعادة الاوضاع الى طبيعتها
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الجيش السوري: كبدنا التنظيمات الارهابية خسائر فادحة في ريفي حلب وادلب
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غارات عنيفة للطيران السوري على غرب حلب وتدمير اليات ومقرات الارهابيين