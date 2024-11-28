وزير الخارجية البريطاني: سنعتقل نتنياهو حال دخوله أراضينا

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وقال وزير الخارجية البريطاني للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان مساء أمس الاربعاء، إنه سيمتثل لطلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو إذا دخل بريطانيا، وأصر على أنه ليس لديه خيار لتجاهل الأمر، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية.

وأضاف لامي، إنه سيواصل التحدث مع نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين في حكومة نتنياهو بشأن قضايا مثل السعي لوقف إطلاق النار مع حماس في غزة، وأهمية إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.