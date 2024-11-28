عودة النازحين السريعة إلى بلداتهم.. رسالة إيمان ونضال

العالم - مراسلون

حيث أفاد مراسل العالم في صور حسين عز الدين، أن عملية النهوض في مدينة صور بدأت تدريجيا بإصلاح دمار خلفه الاحتلال الإسرائيلي وبإصرار من المسؤولين المعنيين للبلدة من النواب ومدراء شركات الإنماء والإعمار.

وعرض مراسل العالم مشاهد عن مكان تواجده في محطة المياه التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي الذي عطل مورد تغذية المياه لعدة بلدات صور، مشيرا الى أن إصلاح محطة المياه يدل على النهوض السريع في كل مقومات الحياة التي من شأنها أن تبقي الصمود على حاله.

وتحدث نائب أهالي صور حسين جشيليو لقناة العالم حول عمليات الصيانة وإعادة إعمار المنطقة قائلا: "استهداف الاحتلال الإسرائيلي البنى التحتية والمرافق الحيوية يؤكد همجيته، وإفلاسه في الميدان العسكري. وتابع: أن مدينة صور هي المقاومة منذ العصور القديمة حتى يومنا هذا. وعودة الأهالي لمنازلهم وبلداتهم هي رسالة قوية للاحتلال على أنهم لا يأبهون بالتحذيرات".

وأضاف مراسل العالم أن كل قرى وبلدات جنوب لبنان بدأت عمليات الصيانة والترميم لتحضير وتهيئة سبل العيش للمواطنين.

ولفت مراسلنا الى أنه يوجد أشخاص نصبوا خياما أمام منازلهم المدمرة وشرعوا أن يناموا على ركام منازلهم، تعبيرا عن صمودهم وإيمانهم بالمقاومة والتمسك بأرضهم.