غزة ترزح تحت القصف مستمر وظروف البقاء المتضائلة

العالم - فلسطين

غارات وقصف مستمر وجرائم ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين في مختلف أنحاء قطاع غزة.

حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس. وفي شمالي القطاع استشهد وأصيب عدد آخر إثر قصف للجيش الإسرائيلي على منطقة مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا. فيما أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في وسط وشمال القطاع.

وعلى وقع تواصل الحصار المفروض على شمال قطاع غزة قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن ظروف البقاء على قيد الحياة تتضائل لنحو خمسة وستين إلى خمسة وسبعين ألف شخص يقدر أنهم مازالوا متواجدين في الشمال، وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي رفض 82 محاولة وعرقل 9 محاولات للأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شمال غزة المحاصر.

من جانبه كشف برنامج الأغذية العالمي عن أن جميع المخابز في وسط غزة أغلقت أبوابها بسبب النقص الحاد في الإمدادات.

وفي السياق حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تدهور الوضع الغذائي في جميع أنحاء قطاع غزة، مشيرا إلى أن من إجمالي عدد الأطفال الذين تم إدخالهم للعلاج في العيادات الخارجية من سوء التغذية الحاد منذ بداية عام 2024 تم تسجيل ثلثيهم في الأشهر الخمسة الماضية.

وإلى ذلك أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة غير مقبول، وجددت اللجنة دعوتها لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين فورا في غزة، وإلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية والسماح بتدفقها من دون عراقيل.