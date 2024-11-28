قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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الجيش السوري يتصدى لهجوم ارهابي بالمسيرات الانتحارية على مدينة حلب
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مراسلة العالم: الجيش السوري يصد هجوما عنيفا للارهابيين شرق إدلب
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مراسلة العالم: مقتل واصابة اكثر من 80 ارهابيا باشتباكات يوم امس بريف حلب
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الجيش السوري يستعد لعملية عكسية ضد الارهابيين بالمحور الغربي لريف حلب
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غارات عنيفة للطيران السوري على مقرات الارهابيين في سرمين شرق ادلب
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المدفعية السورية تقصف مواقع انتشار الارهابيين ونقاط تسللهم بريف ادلب
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الطيران السوري يستهدف سيارات الارهابيين خلال نقلها مصابين بريف ادلب
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اليونيسيف: 95% من المدارس التي تؤوي نازحين بقطاع غزة دمرت بشكل كامل
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اليونيسيف: 2500 طفل في قطاع غزة بحاجة الى اجلاء طبي عاجل
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اليونيسيف: 30% من أطفال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد